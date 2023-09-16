Валиева — о короткой программе: хочу быть максимально пластичной и не вульгарной

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась после дебютного показа новой короткой программы на контрольных прокатах сборной России.

«В этом сезоне у меня идёт усложнение образов, а не контента. Тренеры мне в этом очень помогают. Моя программа — это просто блюз, никакого смысла я в это не вкладываю. Хочу быть максимально пластичной, но чтобы это не выглядело вульгарно», — цитирует Валиеву Sport24.

Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи. Слушания состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

По итогам командных соревнований на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония. Но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года, которая оказалась положительной.

Ранее Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты.