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Гербольдт: будет жалко, если Туктамышева закончит карьеру

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Бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт заявила, что ей будет жалко, если чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева решит завершить карьеру.
Гербольдт: будет жалко, если Туктамышева закончит карьеру
  • РИА Новости

«Лиза является для многих вдохновляющим примером, безусловно, если она закончит карьеру, будет очень жалко. Многие девушки равняются на неё. Тем не менее спорт не на всю жизнь, и всё имеет свойство заканчиваться», — цитирует Гербольдт РИА Новости. 

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала, в каких этапах Гран-при России собирается участвовать в сезоне-2023/24.

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