Гербольдт: будет жалко, если Туктамышева закончит карьеру
- РИА Новости
«Лиза является для многих вдохновляющим примером, безусловно, если она закончит карьеру, будет очень жалко. Многие девушки равняются на неё. Тем не менее спорт не на всю жизнь, и всё имеет свойство заканчиваться», — цитирует Гербольдт РИА Новости.
Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.
Ранее Туктамышева рассказала, в каких этапах Гран-при России собирается участвовать в сезоне-2023/24.