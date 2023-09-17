Гербольдт: будет жалко, если Туктамышева закончит карьеру

Бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании Катарина Гербольдт заявила, что ей будет жалко, если чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева решит завершить карьеру.

«Лиза является для многих вдохновляющим примером, безусловно, если она закончит карьеру, будет очень жалко. Многие девушки равняются на неё. Тем не менее спорт не на всю жизнь, и всё имеет свойство заканчиваться», — цитирует Гербольдт РИА Новости.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала, в каких этапах Гран-при России собирается участвовать в сезоне-2023/24.