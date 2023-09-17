Туктамышева сообщила, что примет участие в двух этапах Гран-при России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, в каких этапах Гран-при России собирается участвовать в сезоне-2023/24.

«Пять двойных акселей — чтобы программа выглядела целостно. Хотелось выступить на прокатах без грубых ошибок, презентовать себя хорошо. Я, вроде бы, выступлю в Красноярске и Москве», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выбор композиции Туктамышевой.