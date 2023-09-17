Тарасова похвалила Туктамышеву за выбор русской композиции для новой короткой программы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выбор композиции фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

«Мы же продолжаем жить в своей стране, и мне кажется, что это как раз очень правильный выбор Елизаветы. Имидж ей идёт, и мне очень понравилась её короткая программа», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

В эти выходные в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала о том, что согласилась бы выступить в «Ледниковом периоде».