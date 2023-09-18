Попова — о Косторной и Кунице: я довольна ими полностью

Хореограф Бетина Попова оценила выступление Алёны Косторной и Георгия Куницы на контрольных прокатах.

«Для того количества времени, что они катаются в паре, это здорово. Я довольна ими полностью. Сейчас задача изменить заходы, рассчитанные на более маленькие арены», — цитирует Попову ТАСС.

Спортсмены примут участие во втором этапе в Омске (20—23 октября) и в шестом этапе в Москве (24—27 ноября).

С прошлого года Косторная тренируется в паре с Георгием Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная пошутила, что может выступить в трёх дисциплинах.