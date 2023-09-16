Узнать больше

Косторная пошутила, что готова выступать в трёх дисциплинах фигурного катания

Короткая ссылка
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная пошутила, что может выступить в трёх дисциплинах.

«Часа два назад выходила посмотреть — мне сказали: может, выйдешь на вторую разминку? Нет, это уже без меня. Но вдруг мы вообще в трёх видах будем выступать? В одиночном, в парах и в танцах? Чего мелочиться», — цитирует Косторную ТАСС.

С прошлого года Косторная тренируется в паре с Георгием Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее Косторная рассказала, что могла бы прилично зарабатывать, занимаясь тренерской деятельностью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить