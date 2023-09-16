Косторная пошутила, что готова выступать в трёх дисциплинах фигурного катания
«Часа два назад выходила посмотреть — мне сказали: может, выйдешь на вторую разминку? Нет, это уже без меня. Но вдруг мы вообще в трёх видах будем выступать? В одиночном, в парах и в танцах? Чего мелочиться», — цитирует Косторную ТАСС.
С прошлого года Косторная тренируется в паре с Георгием Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.
Ранее Косторная рассказала, что могла бы прилично зарабатывать, занимаясь тренерской деятельностью.