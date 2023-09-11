Косторная — о работе тренером: никакие деньги не дадут мне того, что я хочу

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, что могла бы прилично зарабатывать, занимаясь тренерской деятельностью.

«Знаете, перед летним отпуском я занималась подкатками. У меня было шесть часов льда, начиная с восьми утра, и я очень и очень прилично благодаря этому зарабатывала. Очень быстро поняла, что неделя такой работы позволяет финансово обеспечить очень хороший во всех отношениях отдых, а, возможно, и не один. Потом, когда мы вернулись и начали сезон, я продолжала подкатывать детей по вечерам.

Но потом, когда я как следует эту мысль обдумала, пришла к выводу, что никакие деньги не дадут мне того, что я хочу. Титул чемпионки Европы не вечен, первые два-три года победителя помнят, а потом появляются уже другие имена», — заявила Косторная в интервью RT.

Ранее Косторная объяснила, почему не боится вставать на сторону тренера в спорных рабочих ситуациях.