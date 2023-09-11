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Косторная объяснила, почему не боится принимать сторону тренера в споре

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная объяснила, почему не боится вставать на сторону тренера в спорных рабочих ситуациях.
Косторная объяснила, почему не боится принимать сторону тренера в споре
  • РИА Новости

«Случалось ли, что я или Гоша оказывались на стороне тренера? Конечно, бывает такое. Просто в моём понимании быть на стороне тренера не означает быть против партнёра. Или быть против друг друга в каком-то другом сочетании. В этом просто нет резона, поскольку результат зависит от каждого, кто находится в этом треугольнике.

К тому же все стороны в равной степени заинтересованы в успехе. Ну да, бывает, что от усталости мы с Гошей иногда начинаем переругиваться. Но это настолько рабочий момент, что даже не стоит заострять на нём внимание», — заявила Косторная в интервью RT.

Ранее Косторная рассказала о сложностях первых шагов после перехода в парное катание.

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