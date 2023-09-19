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Степанова и Букин: мы точно решили, что после паузы выйдем на лёд и будем продолжать

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Двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали возвращение на лёд после паузы.

«Когда Саша была ещё на раннем сроке беременности, уже тогда совершенно точно решили, что после паузы выйдем на лёд и будем продолжать. Не было никаких сомнений», — цитирует Букина пресс-служба ФФККР.

Степанова также заявила, что у неё не было мыслей завершить карьеру и кататься в шоу.

Напомним, что танцевальный дуэт представил свои новые программы на открытых прокатах сборной России, которые состоялись 16 и 17 сентября в Москве.

В марте фигуристка родила дочь. Она замужем за Владиславом Малиновым.

Ранее Екатерина Рублёва заявила, что она увидела в катании Степановой и Букина хорошую, вальяжную расслабленность.

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