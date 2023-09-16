Рублёва: увидела в катании Степановой и Букина хорошую, вальяжную расслабленность

Танцевальный тренер и технический специалист Екатерина Рублёва оценила прокат российских фигуристов Ивана Букина и Александры Степановой в танцах на льду.

«Глядя сегодня на Сашу и Ваню, я первым делом отметила для себя, что эти фигуристы очень заметно расслабились внутренне. Думаю, сказался и год паузы, которую каждый из партнёров по-своему пережил, и материнство Саши, и даже нынешняя ситуация, в которой мы лишены возможности выступать в крупных турнирах. Но я реально увидела в катании этих спортсменов хорошую, вальяжную расслабленность», — заявила Рублёва RT.

Она также отметила, что пропущенный год и смена команды не могли не отразиться на ребятах и им есть над чем работать, но даже в своём нынешнем состоянии они неплохо справились с программой, которая им очень идёт, ведь она лёгкая по восприятию, в ней нет надрыва, нет ненужной загруженности. По её словам, такие постановки, как правило, хорошо воспринимаются зрителями и судьями.

«Хотя говорить о том, какое место могли бы занять Степанова и Букин, окажись они в международной обойме, пока рановато: элита мировых танцев пока ещё не начала соревноваться. Когда на лёд выходят спортсмены такого уровня, понимаешь, что опыт никуда не девается. Это другое ощущение себя на льду. Поэтому никакую из остальных пар я не готова поставить со Степановой и Букиным на один уровень», — добавила Рублёва.

Ранее Степанова заявила, что причиной распада многих пар является неспособность мириться с недостатками партнёра.