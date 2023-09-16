Степанова считает причиной распада пар неспособность мириться с недостатками

Неоднократная медалистка чемпионатов Европы и чемпионка России по фигурному катанию Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, считает причиной распада многих пар неспособность мириться с недостатками партнёра.

«Единицы становятся чемпионами и призёрами. Очень тяжело в трудные моменты в рвении за результатом смириться с какими-то недостатками партнёров», — цитирует Степанову РИА Новости.

О распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол стало известно 31 августа. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

12 сентября распалась пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

Ранее хореограф Илья Авербух высказался о распаде танцевального дуэта Пасечник — Некрасов.