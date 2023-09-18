Роднина о ситуации с Дробязко: это показуха со стороны Литвы

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила скандал с участием фигуристки Маргариты Дробязко.

«С Дробязко поступили ужасно. Это на совести тех людей, которые захотели лишить гражданства Маргариты. Но лишить её чемпионата Европы они не могут. Воспринимаю всю это историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе», — цитирует Роднину Sport24.

21 июня депутаты парламента Литвы инициировали процесс лишения Дробязко литовского гражданства. Год назад президент Литвы лишил фигуристку и её партнёра Повиласа Ванагаса государственных наград из-за их выступления в Сочи.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что Литва преследует политические цели в ситуации с Дробязко.