Бестемьянова: Литва преследует политические цели в ситуации с Дробязко
«Это не имеет никакого отношения к спорту, это абсолютно политическое решение», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.
21 июня депутаты парламента Литвы инициировали процесс лишения Дробязко литовского гражданства. Год назад президент Литвы лишил фигуристку и её партнёра Повиласа Ванагаса государственных наград из-за их выступления в Сочи.
Ранее Бестемьянова высказалась о возможном возвращении на лёд российской фигуристки Анны Щербаковой.