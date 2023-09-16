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Бестемьянова: Литва преследует политические цели в ситуации с Дробязко

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала решение литовских властей лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства из-за связей с Россией.

«Это не имеет никакого отношения к спорту, это абсолютно политическое решение», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

21 июня депутаты парламента Литвы инициировали процесс лишения Дробязко литовского гражданства. Год назад президент Литвы лишил фигуристку и её партнёра Повиласа Ванагаса государственных наград из-за их выступления в Сочи.

Ранее Бестемьянова высказалась о возможном возвращении на лёд российской фигуристки Анны Щербаковой.

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