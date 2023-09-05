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Бестемьянова: Щербаковой будет очень сложно вернуться, но всё в её руках

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном возвращении на лёд российской фигуристки Анны Щербаковой.
Бестемьянова: Щербаковой будет очень сложно вернуться, но всё в её руках
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Возможно ли возвращение Щербаковой? Никогда нельзя загадывать. Надо спрашивать у самой Ани — какие у неё цели и приоритеты. Вернуться на прежний уровень после длительной паузы будет очень сложно, но возможно. Всё в её руках и ногах», — цитирует Бестемьянову «РБ Спорт».

Как сообщает РИА Новости, Щербакова пока не возобновила полноценную подготовку к сезону.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Щербакова, Загитова и Трусова выступят на шоу в Пекине.

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