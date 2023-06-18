Тренер Чиризано: Дарио оставаться в российской команде не имеет большого смысла

Тренер Барбара Фузар-Поли высказалась о ситуации с гражданством российского фигуриста Дарио Чиризано.

«Я разделяю позицию ISU, но мне жалко фигуристов. Они всю жизнь идут к этим стартам. Для Дарио оставаться в российской команде, наверное, не имеет большого смысла. У него есть итальянский паспорт, это неплохая вводная», — цитирует тренера Sports.ru.

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года. В настоящий момент он тренируется в паре с чешкой Денизой Цимловой.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной.

Ранее Ирина Роднина объяснила, почему ФФККР не разрешила Чиризано сменить спортивное гражданство.