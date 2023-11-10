Решение будет до конца января: в CAS завершились слушания по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрел дело фигуристки Камилы Валиевой. Коллегия арбитров выслушала позиции защиты и истцов, в качестве которых выступают WADA и МОК. В очередной раз по онлайн-связи выступила с показаниями и сама фигуристка. Окончательное решение CAS планирует вынести до конца января 2024 года. А пока спортсменка готовится к своему первому старту в сезоне. Уже в субботу в Казани она представит короткую программу на этапе Гран-при России.

На этой неделе в центре внимания всего мирового фигурного катания вновь оказалась Камила Валиева, чьё дело продолжает рассматривать Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Слушания начались ещё в сентябре, но их пришлось перенести на ноябрь.

По информации издания USA Today, это произошло по просьбе команды юристов спортсменки. Адвокаты направили арбитрам документы, изначально не включённые в разбирательство, но о существовании которых было известно.

Ещё до начала слушаний, состоявшихся 9 и 10 ноября, в СМИ вновь высказался глава USADA Трэвис Тайгарт. Он назвал происходящее «продолжением пародии, подорвавшей доверие спортсменов к системе», поскольку атлеты были лишены возможности подняться на пьедестал почёта на Играх в Пекине. Напомним, награждение фигуристов в командном турнире до сих пор не состоялось, поскольку неизвестно, будут ли засчитаны результаты россиянки. А следовательно, непонятно, как распределять места.

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При этом, по мнению президента центра «Самбо-70» Рената Лайшева, раз дело настолько затянулось, то Валиева и её наставница Этери Тутберидзе, можно сказать, уже победили. По его словам, если бы против спортсменки имелись неопровержимые доказательства, CAS давно принял бы решение.

«Раз дело настолько задержалось, значит, та сторона уже не знает, что ещё придумать, накидать и навалять Валиевой, чтобы нас наказать. Её талант безусловный, который они подпортили в Пекине, издеваясь над юной девочкой. Что до оглашения решения, все уже привыкли к мысли о победе Валиевой в командном турнире. Наша фигуристка — одна из лучших в мире вместе с Щербаковой. Они для нас были, есть и будут олимпийскими чемпионками», — цитирует специалиста «Татар-информ».

Тутберидзе в преддверии слушаний также озвучила своё отношение к ситуации в большом интервью с Леонидом Слуцким. В частности, она предложила проверить всех участников процесса на детекторе лжи.

«Я хочу знать, откуда это взялось, что это и почему. У нас нет доступа в личные кабинеты. Но мы точно знаем, что, если спортсмены допущены к Олимпиаде, они чистые... Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Игры? На чемпионате Европы она сдавала — анализ чистый, потом ещё раз сдавала — чистый. Если у них висел тот анализ, значит, они должны были сделать всё для его готовности до Игр, — отметила тренер. — Я считаю, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Это чья ошибка, что спортсмен с зависшим анализом участвовал в команде? На этом старте спортсмен был чистым. Медаль не должна быть пересмотрена. Если бы сказали о результатах раньше, то катали бы Аня Щербакова и Саша Трусова. И результат команды был бы точно такой же».

О ходе слушаний на данный момент известно мало. Окончательное решение коллегией CAS будет вынесено в ближайшие несколько месяцев. Как говорится в официальном сообщении суда, это произойдёт до конца января 2024 года.

В то же время, по мнению специалистов, надежда сохранить медаль у Камилы есть. Спортивный юрист Анна Анцелиович, в частности, обратила внимание на низкую концентрацию запрещённого препарата триметазидина в пробе фигуристки.

«Я не видела позицию ни одной из сторон, из-за этого мне тяжело оценить шансы Камилы. Единственное, моё представление по той информации, которая имеется, что основная борьба будет за сохранение медали Валиевой — тут шансы достаточно хорошие. Камилу тестировали до Олимпиады, во время Игр все пробы чистые, концентрация у неё обнаружена достаточно маленькая. Мне кажется, тут у адвокатов есть возможность побороться за медаль. Тяжело оценить, тут всегда субъективное рассмотрение арбитров, но шансы есть», — заявила Анцелиович в разговоре с RT.

Тем временем Валиева в четверг в очередной раз выступила с показаниями перед арбитрами по онлайн-связи и отправилась на этап Гран-при России в Казань в сопровождении Тутберидзе, которая в этом сезоне ещё ни разу лично не сопровождала своих учениц. Как рассказали в ФФККР, Камила очень хотела приехать в столицу Татарстана, несмотря на процесс в CAS.

«Турнир заложен в её личном календарном плане, вне зависимости от всех слушаний она хотела выступить именно здесь. В Казани её корни, и не приехать в родной город было бы для неё некомфортно. Она хотела выступить именно в Казани», — сказал вице-президент федерации Сергей Кононыхин.

Однако всем стало понятно, в каком эмоциональном состоянии находится спортсменка, после выложенного в социальных сетях видео с тренировок под следующие слова из песни Левана Горозии «В самом начале»: «Обида на каждого, даже на самого близкого. Остались только развалины Олимпийского. С пеной у рта доказывать правду неистово: смотрите, смотрите, смотрите — вот она, истина. Небо озлобится, но в этом нет смысла».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, узнав об этом, посоветовала поддержать Валиеву в сложной ситуации и попросила болельщиков подарить ей свою любовь.

«Очень важно понять, для чего и о чём она снимает. Мы хотим, чтобы этот вопрос уже удачно закрылся. Но мы не давим ни на кого. Очень болеем за Камилу. Хотим, чтобы она вынесла это нормально, думала о своём катании, о программе. И меньше переживала из-за людей, многие из которых не имеют никакого отношения к фигурному катанию. Мы очень любим Камилу! Будем поддерживать её своей любовью», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова, в свою очередь, выразила надежду, что санкции по отношению к Валиевой будут минимальным, хотя WADA и МОК требуют дисквалификации спортсменки на четыре года и аннулирования всех её результатов, начиная с Игр в Пекине.

«Процесс длится уже так долго, что без наказания, вероятно, вряд ли можно завершить рассмотрение дела. Надеюсь, оно не будет серьёзным. Пусть всё разрешится с меньшими потерями для нас», — приводит слова Бестемьяновой РИА Новости.

Пока же Камила продолжает готовиться к первому старту сезона. В пятницу она приняла участие в жеребьёвке и ответила на вопросы журналистов. В том числе и о случившемся в Пекине. Ведь из-за допингового скандала она осталась только четвёртой в личных соревнованиях. И это, по словам Камилы, намного обиднее серебра.

«Цель была выложиться. Те медали, которые есть... Даже не знаю, сложно рассуждать. Надо ценить то, что ты имеешь. Но четвёртое место печальнее переносить, когда ты был в шаге от медалей. Просто не случилось. Это обидно, но есть к чему стремиться», — сказала Валиева в интервью Первому каналу.