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РУСАДА надеется на справедливое решение CAS по делу Валиевой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) надеется на справедливое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
РУСАДА надеется на справедливое решение CAS по делу Валиевой
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Главная задача РУСАДА — защитить права чистых спортсменов и отстоять позицию агентства. Мы очень надеемся, что сегодня всё завершится, и будем так же, как и все остальные участники процесса, ожидать справедливого решения суда», — приводит заявление РУСАДА РИА Новости.

Слушания по делу 18-летней россиянки в CAS завершатся 10 ноября.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.

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