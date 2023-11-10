РУСАДА надеется на справедливое решение CAS по делу Валиевой
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«Главная задача РУСАДА — защитить права чистых спортсменов и отстоять позицию агентства. Мы очень надеемся, что сегодня всё завершится, и будем так же, как и все остальные участники процесса, ожидать справедливого решения суда», — приводит заявление РУСАДА РИА Новости.
Слушания по делу 18-летней россиянки в CAS завершатся 10 ноября.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.