RT в Telegram
Подпишись

USA Today: CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года.
USA Today: CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Окончательное решение коллегии CAS может быть принято в конце года, но гораздо более вероятно, после праздников, в начале 2024-го», — сообщает USA Today.

Слушания по делу 18-летней россиянки в CAS завершатся 10 ноября.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу Валиевой в CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить