USA Today: CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет вердикт по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года.

«Окончательное решение коллегии CAS может быть принято в конце года, но гораздо более вероятно, после праздников, в начале 2024-го», — сообщает USA Today.

Слушания по делу 18-летней россиянки в CAS завершатся 10 ноября.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу Валиевой в CAS.