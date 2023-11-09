RT в Telegram
Подпишись

Анцелиович назвала высокими шансы Валиевой на сохранение золота Олимпиады 2022 года

Короткая ссылка
Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу российской фигуристки Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Анцелиович назвала высокими шансы Валиевой на сохранение золота Олимпиады 2022 года
  • РИА Новости

«Я не могу иметь каких-либо ожиданий, поскольку не видела позицию ни одной из сторон, из-за этого мне тяжело оценить какие-то шансы. Единственное что: моё представление по той информации, которая имеется, что основная борьба будет за сохранение медали Валиевой, — тут шансы достаточно хорошие, исходя из того, что Камилу тестировали до Олимпиады, во время Олимпийских игр, все пробы были чистые, концентрация достаточно маленькая обнаружена у неё. Мне кажется, что тут у адвокатов есть возможность побороться за медаль. Тяжело оценить всё-таки, тут всегда субъективное рассмотрение арбитров, но шансы есть», — заявила Анцелиович RT.

Ранее сообщалось, что Валиева повторно выступит в CAS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить