Анцелиович назвала высокими шансы Валиевой на сохранение золота Олимпиады 2022 года

Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась ожиданиями от слушаний по делу российской фигуристки Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Я не могу иметь каких-либо ожиданий, поскольку не видела позицию ни одной из сторон, из-за этого мне тяжело оценить какие-то шансы. Единственное что: моё представление по той информации, которая имеется, что основная борьба будет за сохранение медали Валиевой, — тут шансы достаточно хорошие, исходя из того, что Камилу тестировали до Олимпиады, во время Олимпийских игр, все пробы были чистые, концентрация достаточно маленькая обнаружена у неё. Мне кажется, что тут у адвокатов есть возможность побороться за медаль. Тяжело оценить всё-таки, тут всегда субъективное рассмотрение арбитров, но шансы есть», — заявила Анцелиович RT.

Ранее сообщалось, что Валиева повторно выступит в CAS.