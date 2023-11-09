ТАСС: Валиева повторно выступит в CAS
- AFP
Как сообщает ТАСС, 17-летняя россиянка будет заслушана арбитрами CAS во время слушаний, в четверг, 9 ноября.
По информации источника, после этого фигуристка отправится на этап серии Гран-при России в Казани, который пройдёт с 11 по 12 ноября.
Напомним, что Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее сообщалось, что Валиева выложила видео в день начала слушаний в CAS по делу о допинге.