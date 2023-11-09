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ТАСС: Валиева повторно выступит в CAS

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Российская фигуристка Камила Валиева вновь выступит в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).
ТАСС: Валиева повторно выступит в CAS
  • AFP

Как сообщает ТАСС, 17-летняя россиянка будет заслушана арбитрами CAS во время слушаний, в четверг, 9 ноября.

По информации источника, после этого фигуристка отправится на этап серии Гран-при России в Казани, который пройдёт с 11 по 12 ноября.

Напомним, что Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. 

Ранее сообщалось, что Валиева выложила видео в день начала слушаний в CAS по делу о допинге.

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