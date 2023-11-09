Валиева выложила видео в день начала слушаний в CAS по делу о допинге
- РИА Новости
Фигуристка опубликовала видео с тренировок. Ролик сопровождает звуковая дорожка из трека Левана Горозии, в котором звучат следующие слова:
«Обида на каждого, даже на самого близкого.
Остались только развалины «Олимпийского».
С пеной у рта доказывать правду неистово:
«Смотрите, смотрите, смотрите! Вот она — истина».
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.
Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт высказался о рассмотрении дела Камилы Валиевой.