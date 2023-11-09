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Валиева выложила видео в день начала слушаний в CAS по делу о допинге

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Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала видео перед повторными слушаниями в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинг-делу.
Валиева выложила видео в день начала слушаний в CAS по делу о допинге
  • РИА Новости

Фигуристка опубликовала видео с тренировок. Ролик сопровождает звуковая дорожка из трека Левана Горозии, в котором звучат следующие слова:

«Обида на каждого, даже на самого близкого.

Остались только развалины «Олимпийского».

С пеной у рта доказывать правду неистово:

«Смотрите, смотрите, смотрите! Вот она — истина».

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт высказался о рассмотрении дела Камилы Валиевой.

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