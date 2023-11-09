Глава USADA — о деле Валиевой: справедливость была разгромлена

Президент Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о рассмотрении дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Справедливость была разгромлена. Спортсмены никогда не смогут вернуть тот момент, который был бы у них на олимпийском пьедестале», — цитирует Тайгарта USA Today.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS.