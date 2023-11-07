WADA не будет менять юристов на слушаниях дела Валиевой в CAS
- РИА Новости
«Нас будет представлять та же самая команда юристов», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.
Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Кавагути не верит, что Валиева употребляла допинг.