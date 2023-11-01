Кавагути не верит, что Валиева употребляла допинг

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Юко Кавагути не верит, что россиянка Камила Валиева употребляла допинг.

«Мы с Камилой выступали в шоу после того, как её обвинили в употреблении допинга. Это очень светлая, хорошая и приятная девочка. Очень талантливая фигуристка. Не могу ни с кем её сравнить.

Что касается истории с допингом, в этой жизни всё возможно, но в ситуации с Валиевой наверняка это неправда», — приводит слова Кавагути РИА Новости.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее Кавагути призвала фигуристов из США не высказываться по делу Валиевой.