Кавагути призвала фигуристов из США не высказываться по делу Валиевой
- РИА Новости
«Японцы тоже хотят свои медали, но они любят молчать. Прошло уже два года. Подавать голос не помогает. Возможно, американцам — да, но японцы другого мнения», — цитирует Кавагути РИА Новости.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.
Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Ранее Международный олимпийский комитет не изменил позицию по делу Валиевой.