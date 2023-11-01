Кавагути призвала фигуристов из США не высказываться по делу Валиевой

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Юко Кавагути высказалась об отложенном деле российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Японцы тоже хотят свои медали, но они любят молчать. Прошло уже два года. Подавать голос не помогает. Возможно, американцам — да, но японцы другого мнения», — цитирует Кавагути РИА Новости.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее Международный олимпийский комитет не изменил позицию по делу Валиевой.