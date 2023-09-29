В МОК хотят увидеть быстрое решение по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил позицию по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах спортсменов», — приводит заявление МОК ТАСС.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее в CAS не стали называть сроки объявления решения по делу Валиевой.