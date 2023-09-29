В МОК хотят увидеть быстрое решение по делу Валиевой
- РИА Новости
«Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах спортсменов», — приводит заявление МОК ТАСС.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.
Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Ранее в CAS не стали называть сроки объявления решения по делу Валиевой.