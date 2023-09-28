В CAS не стали называть сроки объявления решения по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что сроки объявления решения по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой назвать пока невозможно.

«По завершении дополнительных слушаний в ноябре будет подготовлено арбитражное решение. На данный момент невозможно сказать, когда будет объявлено решение», — цитирует представителя пресс-службы CAS ТАСС.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой.