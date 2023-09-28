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WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.
WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой
  • AFP
  • © Andrej Ivanov

«Мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств. WADA направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась», — приводит заявление WADA ТАСС.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой в CAS.

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