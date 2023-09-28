WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы будем продолжать добиваться скорейшего разрешения этих разбирательств. WADA направило это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, наша позиция в данном случае не изменилась», — приводит заявление WADA ТАСС.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой в CAS.