Тарасова — о переносе слушаний по делу Валиевой: у них нет ни стыда, ни совести

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переносе слушаний по делу Камилы Валиевой в CAS.

«Уже можно было десять раз всё решить. Камила — чистая. У них нет ни стыда, ни совести, ни профессионального подхода», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее в CAS заявили, что решение по делу Валиевой подготовят после дополнительных слушаний.