В CAS заявили, что решение по делу Валиевой подготовят после дополнительных слушаний
- AFP
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«По завершении дополнительных слушаний комиссия намерена рассмотреть и подготовить арбитражное решение. На данный момент нельзя указать, когда оно будет объявлено», — приводит сообщение CAS «Матч ТВ».
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября.
Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.
Ранее сообщалось, что слушания в CAS по делу Валиевой отложены до 9 ноября.