В CAS заявили, что решение по делу Валиевой подготовят после дополнительных слушаний

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) прокомментировали решение о переносе слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«По завершении дополнительных слушаний комиссия намерена рассмотреть и подготовить арбитражное решение. На данный момент нельзя указать, когда оно будет объявлено», — приводит сообщение CAS «Матч ТВ».

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что слушания в CAS по делу Валиевой отложены до 9 ноября.