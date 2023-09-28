Слушания в CAS по делу Валиевой отложены до 9 ноября

Слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой в CAS отложены и продолжатся 9 и 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста прошли с 26 по 28 сентября.

Ранее сообщалось, что информирование Валиевой о допинг-пробе произошло с нарушением.