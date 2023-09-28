РИА Новости: информирование Валиевой о допинг-пробе произошло с нарушением

Информирование российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с нарушением.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Валиева не получала от WADA уведомления о положительной пробе. Отмечается, что Этери Тутберидзе получила уведомление после ISU и МОК, что является процессуальным нарушением.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста проводятся с 26 по 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее врач Шветский заявил, что чувствует «социальную ответственность» в деле Валиевой.