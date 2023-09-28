Врач Шветский заявил, что чувствует «социальную ответственность» в деле Валиевой

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский заявил, что чувствует «социальную ответственность» в деле Камилы Валиевой.

«Я виноват, что ситуация в принципе произошла. Это в некотором роде социальная ответственность», — приводит слова Шветского РИА Новости.

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста проводятся с 26 по 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее гендиректор РУСАДА обозначила позицию агентства по делу Валиевой.