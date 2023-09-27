Гендиректор РУСАДА обозначила позицию агентства по делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова обозначила позицию по российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Как мы говорили ранее, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА считает, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — цитирует Логинову «Спорт-Экспресс».

Церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Слушания по поводу положительного допинг-теста состоятся 26—28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова ответила на вопрос, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу Валиевой.