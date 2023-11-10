Валиева — об ОИ в Пекине: четвёртому месту, возможно, обиднее, чем второму
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- © Enrico Calderoni/AFLO
«Первый два раза ты даже не осознаёшь, что ты на Олимпиаде. Когда это твоя глобальная цель, ты уже стоишь в начальной позе и думаешь: «А это то, к чему я так долго шёл?» Надо ценить то, что ты имеешь. Четвёртому месту, возможно, обиднее, чем второму», — цитирует Валиеву Первый канал.
Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани, который пройдёт с 11 по 13 ноября.
Слушания по делу фигуристки в CAS завершатся 10 ноября. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее Валиева рассказала о волнении перед соревнованиями.