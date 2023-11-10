Валиева — об ОИ в Пекине: четвёртому месту, возможно, обиднее, чем второму

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как воспринимает Олимпиаду после того, как участвовала в ней.

«Первый два раза ты даже не осознаёшь, что ты на Олимпиаде. Когда это твоя глобальная цель, ты уже стоишь в начальной позе и думаешь: «А это то, к чему я так долго шёл?» Надо ценить то, что ты имеешь. Четвёртому месту, возможно, обиднее, чем второму», — цитирует Валиеву Первый канал.

Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани, который пройдёт с 11 по 13 ноября.

Слушания по делу фигуристки в CAS завершатся 10 ноября. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева рассказала о волнении перед соревнованиями.