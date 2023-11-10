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Валиева: как была судорожным ребёнком, который боится всего, так и осталась

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о волнении перед соревнованиями.
Валиева: как была судорожным ребёнком, который боится всего, так и осталась
  • globallookpress.com
  • © Cao Can/XinHua

«Сейчас я больше научилась контролировать то, что у меня транслируется на лице; то, что у меня транслируется в теле. Но я как была таким судорожным ребёнком, который боится всего, так до сих пор и осталась, к сожалению. Скорее, это человеческое», — приводит слова Валиевой Первый канал.

Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани, который пройдёт с 11 по 13 ноября.

Ранее Валиева приняла участие в жеребьёвке этапа Гран-при России в Казани.

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