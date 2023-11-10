Валиева приняла участие в жеребьёвке этапа Гран-при России в Казани

Российская фигуристка Камила Валиева посетила жеребьёвку четвёртого этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России.

Для Камилы этап Гран-при в Казани станет первым стартом в новом сезоне.

Слушания по делу фигуристки в CAS завершатся 10 ноября.

Валиева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Четвёртый этап Гран-при России пройдёт с 11 по 13 ноября.

Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.