Валиева приняла участие в жеребьёвке этапа Гран-при России в Казани
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Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации фигурного катания на коньках России.
Для Камилы этап Гран-при в Казани станет первым стартом в новом сезоне.
Слушания по делу фигуристки в CAS завершатся 10 ноября.
Валиева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Четвёртый этап Гран-при России пройдёт с 11 по 13 ноября.
Ранее сообщалось, что CAS вынесет решение по делу Валиевой в начале 2024 года.