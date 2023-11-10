Гончаренко: ожидаю от Валиевой яркого выступления в Казани

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила готовность Камилы Валиевой к выступлению на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Я думаю, что она абсолютно готова психологически, потому что она уже переживала нечто подобное, будучи более юной и менее подготовленной, — я имею в виду Олимпийские игры. Ожидаю от неё яркого выступления», — цитирует Гончаренко «Газета.Ru».

Валиева выступит на этапе Гран-при в Казани, который пройдёт с 11 по 13 ноября.

Слушания по делу фигуристки в CAS завершатся 10 ноября. Спортсменка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева рассказала, как воспринимает Олимпиаду после того, как участвовала в ней.