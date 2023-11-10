Гербольдт — о процессе CAS: Валиевой проще психологически, чем было на Олимпиаде

Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт высказалась о разбирательстве Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Это уже достаточно длительный процесс. Конечно, совсем к этому привыкнуть, наверное, невозможно, но мне кажется, что она стала проще к этому относиться, адаптировалась. Полагаю, психологически ей гораздо проще, чем было на той же Олимпиаде», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Коллегия арбитров CAS завершила слушания по делу российской фигуристки. Решение по делу будет вынесено в январе 2024 года.

Напомним, что по итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, а третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Валиева подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила готовность Валиевой к выступлению на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.