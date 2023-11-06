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Откровения Тутберидзе, лямка Туктамышевой и проекты Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

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Ольга Теселько
Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому объяснила, как отреагировала на уход ряда своих воспитанниц к другим тренерам, а также предложила проверить на детекторе лжи участников допингового дела Камилы Валиевой. Елизавета Худайбердиева предположила, чем занималась бы, если бы в её жизни не было спорта, а Евгения Медведева вспомнила, как её встретили в Японии во время пандемии коронавируса. Между тем Елизавета Туктамышева рассказала о щекотливой ситуации, в которую угодила во время одного из шоу, а Анастасия Губанова возмутилась оценками на этапе Гран-при ISU во Франции. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.
Откровения Тутберидзе, лямка Туктамышевой и проекты Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания
  • Этери Тутберидзе
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Интервью Тутберидзе

Этери Тутберидзе крайне редко даёт интервью, поэтому каждое её появление в медийном пространстве становится ярким событием, которое вызывает множество обсуждений. На этот раз тренер встретилась с Леонидом Слуцким на YouTube-канале «Коммент.шоу». В почти двухчасовом разговоре она рассказала о детстве, о жизни в США, куда отправилась в 20-летнем возрасте для работы в ледовом балете, о начале тренерской карьеры, а также о возвращении на родину. Но наибольший резонанс вызвали, пожалуй, её высказывания по поводу ухода учениц — Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алёны Косторной и Александры Трусовой — к другим тренерам.

Тутберидзе отметила, что некоторые спортсменки в определённый момент начинают думать, что достигли результатов самостоятельно, без помощи тренера, и ищут группу, где им не приходится работать через силу. По её мнению, их прельщает более демократический стиль общения, поэтому они зачастую заявляют, будто обрели «семью».

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«Любит не та, которая гладит, целует и рассказывает, какая ты классная и как у нас с тобой все будет здорово. А любит та, которая тебя приводит к медалям. Может быть, она тебя заставляла, ругала или не слушала твои жалобы про то, как ты себя плохо чувствуешь и не можешь ничего делать, а включала тебе заново музыку и заставляла тебе перекатать. Вот эта любит. Которая свои нервы, силы, жизнь, часть своей жизни тратит на тебя. Энергию, которую никто мне не восполнит», — прокомментировала это Тутберидзе.

Рассказывая об уходе Медведевой, тренер подчеркнула, что метаморфозы со спортсменкой начали происходить ещё до Олимпиады в Пхёнчхане, в самом начале того сезона.

«Кто-то начинает влиять на мнение, кто-то начинает влиять на поведение спортсмена, и ты понимаешь, что это кто-то извне. Татьяна Анатольевна (Тарасова. — RT) почему-то вдруг решила вмешаться в её подготовку и советовать ей, не мне. Ну набери мне: приезжай сюда, посоветуй отсюда. Нет, вот оттуда из-за спины начинаются советы и начинается влияние на спортсмена. В общем, не важно. Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, а здесь оно так и было. Не то, что она была чужая, она была немножко уже не с нами», — отметила Этери Георгиевна.

По её словам, фигуристка даже отказалась жить с ней и Алиной Загитовой в одной квартире в олимпийской деревне, но не стала объяснять причину — якобы она «не очень красивая». Тренер заметила, что всё это повлияло на катание Евгении не лучшим образом, следствием чего стало серебро, а не золото.

Шокирующе прозвучали откровения Тутберидзе по поводу допинг-случая Камилы Валиевой. Она отметила, что до сих пор не понимает, как в организме спортсменки оказалось запрещённое вещество и даже предложила проверить всех участников процесса на детекторе лжи. Также специалистка рассказала о разговоре с Валиевой.

«Даже когда её допрашивали, я тоже ей говорю: «Так, Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы». Она говорит, что какой-то волонтёр её угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарёва её угостила чаем, кто-то чем-то ещё. Я говорю: «Серьёзно? Ты мороженое съела и чай попила? Это всё происходило, Камила?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...» — рассказала Тутберидзе.

  • Этери Тутберидзе и Камила Валиева
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Любовь Худайбердиевой к еде

Елизавета Худайбердиева завела влог на YouTube, где показывает интересные моменты из своей жизни и работы. В последнем выпуске она рассказала, что готовит на завтрак, и ответила на вопросы подписчиков. В частности, предположила, чем бы занималась в жизни, если бы не стала спортсменкой.

«Я, кстати говоря, давно задумывалась — если бы не было фигурного катания, кем бы я была? Как бы сложилась в целом моя жизнь? И ничего хорошего, если объективно судить, мне кажется, не было бы. Скорее всего, я бы отучилась в школе, наверное, мне бы даже нравилось учиться. Но я думаю, что выглядела бы совсем по-другому, потому что я очень-очень люблю поесть. Думаю, поступила бы в кулинарный какой-нибудь. Наверняка я бы научилась готовить с самого детства, потому что было бы больше свободного времени. И училась бы сейчас в универе на третьем-четвёртом курсе. Не знала бы, чем хочу заниматься дальше. Скорее всего, было бы так», — поделилась мыслями фигуристка.

Также она рассказала, что близко к сердцу принимает критику и хейт в интернете, так как ей хочется быть хорошей для всех. Поэтому в последнее время она отказалась от чтения форумов по фигурному катанию и комментариев на спортивных ресурсах и в соцсетях.

«Мне важно, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Я с этим, конечно, немножечко борюсь и пытаюсь как-то от этого отойти. Но всё равно мне важно, что пишут, что обо мне думают. Это не касается фигурного катания, моей работы. Понятно, что конструктивная критика, да и даже хейт за то, что ты катаешься каким-то не таким образом, как хочется человеку, это тоже окей. Но вот когда это касается внешности или моей личной жизни, всё, что касается непосредственно меня, а не только моей работы, — это меня очень сильно обижает», — призналась Елизавета.

  • Елизавета Худайбердиева
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Выставка Кондратюка

В рамках «Ночи искусств» в Москве прошла выставка картин Марка Кондратюка в спорткомплексе ЦСКА. Как известно, экс-чемпион Европы давно увлекается живописью, и у него уже было две персональных выставки — в 2020 и 2021 годах. Нынешняя получила название «Из прошлого», на ней представлены 22 картины в чёрно-белом стиле.

«Если проводить аналогию с музыкой, то данная выставка — микстейп, не альбом. Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ. «Из прошлого» — мост, переходный этап, который призван продемонстрировать начальную стадию и связать её с новыми будущими веяниями», — рассказал Кондратюк на мероприятии.

Заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова отметила, что в клубе гордятся всеми достижениями армейцев — как на спортивных аренах, так и вне их.

«Спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве», — подчеркнула двукратная олимпийская чемпионка, говоря о работах фигуриста.

  • Марк Кондратюк
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Что касается выступлений в нынешнем сезоне, то на первом этапе Гран-при России Кондратюк занял лишь четвёртое место. Тогда Марк признавался, что ему стыдно за плохой прокат. Следующий старт воспитанника Светланы Соколовской пройдёт лишь в конце ноября в Москве, а пока он заполняет промежуток выступлениями в обновлённом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен». Там он катается в дуэте с Евгенией Медведевой. Как подчеркнул постановщик, Кондратюка, как действующего фигуриста, «максимально берегли» при подготовке.

«В шоу он исполнил огромное количество тройных и четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях. Зрительские аплодисменты дают силы спортсмену. Мы надеемся, что на следующем этапе Гран‑при Марк будет кататься лучше», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Премьера «Кармен»

Что касается самого представления, то первыми новую версию «Кармен» увидели зрители Екатеринбурга, а затем труппа перебралась в Санкт-Петербург. Как признался Авербух, он старался не допустить у поклонников ощущения устаревания постановки, ведь впервые она появилась ещё в 2015 году. Тогда главную роль в ней исполняла Татьяна Навка, теперь же примой стала Евгения Медведева.

«Женя никогда не каталась в паре, а сейчас катается с Марком Кондратюком и Александром Энбертом, которым тоже непривычно. В этом несовпадении есть натуральность и естество. Боялся, что будет спектакль уставших людей, но получилось отлично», — поделился Авербух.

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По его словам, в какой-то момент российский зритель оказался перенасыщен ледовыми спектаклями, но сегодня интерес к ним снова высок.

«Сейчас новый состав ребят, которые по-своему разговаривают, поэтому спектакль выглядит и звучит иначе. Обе версии мне дороги», — отметил постановщик.

Медведева ещё задолго до премьеры признавалась, что мечтала сыграть подобное ещё на Олимпийских играх, но тогда ей этого не удалось сделать. Зато теперь она наслаждается ролью, хотя выступление и требует немало сил — и физических, и моральных.

«Самая сложная с точки зрения техники сцена в шоу — это маскарад. Мало места, много людей, мы долго и много репетировали номер. А эмоционально тяжело даётся финальный — смерть Кармен. Мне нужно переключиться с веселья на драму. Выхожу выжатая с этого номера. Я ощущаю героиню на свой возраст, хотя она была младше меня. Кармен разная, она существует в разных прочтениях. Все хотят услышать лирику, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу себе позволить то, что позволяла себе она», — поделилась фигуристка.

Лямка Туктамышевой

Одной из звёзд проекта стала Елизавета Туктамышева, которая в своём выступлении спускается на обруче с высоты третьего этажа. Но, по признанию отважной спортсменки, ей вовсе не было страшно. И это не удивительно, ведь, как сама Императрица рассказала в новой записи блога, она мечтает прыгнуть с банджи и спуститься на зиплайне. Кроме того, фигуристка поделилась, чем ей нравится выступления в ледовых шоу и вспомнила о курьёзном случае.

«На одном из последних прокатов в Японии мы выходили на номер-открытие в костюмах, которые нам предоставляли организаторы. Выступали уже две недели. И вот на очередном шоу мы делаем с Хавьером Фернандесом параллельный тройной тулуп. А у меня были тонкие лямки на костюме, и одна из них оторвалась. Была такая паника! Я думала: ну всё! А ведь надо было ещё докатывать и танцевать. Я как-то докатала, а на поклоне нужно было всем взяться за руки, но Хави любезно придержал эту лямку, чтобы я смогла спокойно сделать поклон и не думать о проблемах с костюмом», — написала Туктамышева.

Экс-чемпионка мира также рассказала, что во время путешествий ей чаще удаётся посетить местные рестораны, нежели какие-то достопримечательности, однако конкретной цели знакомиться с местной кухней она себе не ставит.

«Обычно привожу с гастролей магнитики, сувениры. Из Мексики, куда мы ездили давать мастер-классы, привезла ещё и красивую бутылку для текилы с четырьмя стопками: расписную, с черепом. В Красноярске купила магнит в виде медведя. Здесь у меня нет какой-то системы, впрочем, как и везде. Если хочу что-то купить — покупаю, но что-то конкретное не коллекционирую», — поделилась Императрица.

  • Елизавета Туктамышева
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Жизнь Медведевой после спорта

У Евгении Медведевой в арсенале тоже нашлась история про Японию. Фигуристка рассказала, что ей очень нравится бывать в Азии, однако постоянно жить она бы там не смогла.

«В Азии классно, удобно и комфортно. Есть всё что хочешь — природа, большие города, и всё это на очень продвинутом уровне. Но у меня был опыт, когда я застряла в Японии на три месяца во время пандемии. И там-то я почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус нам привезла», — говорили мне. За мной даже следили, мол, смотрите, она в магазин пошла, держитесь от неё подальше. Тяжело еще было без нашей еды. Суши, сашими, рамен — всё это очень вкусно, но уже по истечении трёх месяцев мы ездили на какой-то высокогорный рынок, чтобы сварить себе борщ», — приводит слова спортсменки «Лента.Ру».

Евгения рассказала, как складывается её жизнь после спорта. Она отметила, что видит для себя три основных направления развития — участие в шоу, работа на телевидении и в качестве блогера. Кроме того, двукратная чемпионка мира призналась, что комфортно чувствует себя в статусе завершившей карьеру спортсменки.

«Я не фигуристка из числа недокатавшихся. У меня не возникает желания снова выйти на чемпионат мира и всех порвать. У меня это было, но в какой-то момент захотелось жизнь поменять, и сейчас мне всё очень нравится», — заявила Евгения.

Говоря о своём шоу на YouTube «БеС комментариев», Медведева призналась, что его запуск планировался ещё год назад, но впоследствии пришлось полностью изменить концепцию, так как аналогичный проект появился у другого блогера. Она отметила, что хотела бы приглашать в качестве гостей и спортсменов тоже, и в ближайшее время на шоу может прийти одна из её коллег фигуристок.

«Но часто спортсменов звать не будем, все-таки хочется разнообразия, так как я сама из этой сферы. Если говорить о знаменитых людях, с которыми хотелось бы пообщаться, то далеко ходить не будем. Возьмём того же Александра Овечкина. Он хоть и спортсмен, но мне было бы интересно поговорить с ним про его жизненный путь, про какие-то принципы. Для меня это выдающийся человек. Если отходить от спорта, то, наверное, я бы позвала Константина Хабенского и Павла Волю — мастодонтов в своих сферах», — заметила вице-чемпионка Олимпиады.

  • Евгения Медведева
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Достижение японки и оценки Губановой

Японская фигуристка Рён Сумиёси исполнила четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при Франции. Судьи оценили элемент в 11,26 балла, а всего за два проката спортсменка получила 197,76 и заняла третье место.

Японка стала первой в истории спортсменкой старше 20 лет, которой покорился квад на соревнованиях.

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«Я просто счастлива, что удалось сделать четверной тулуп. Очень долго хотела попробовать его на соревнованиях — и вот, мечта сбылась. За этим стоит много работы, безусловно, но результат стоит того. Я начала пробовать его два года назад, но он был нестабильный. На одних соревнованиях (на чемпионате Японии) я получила за него недокрут. Но сегодня прыжок получился чистым, так что теперь моя задача — стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием. Меня очень вдохновляет Юма Кагияма и его прыжки. Смотрю на него и многому учусь. Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать собственный стиль», — цитирует Сумиёси Sports.ru.

При этом многие пользователи соцсетей возмутились тем, что арбитры не усмотрели у японки недокрут при исполнении этого элемента ультра-си. Да и в целом к судейству на этапе возникло немало вопросов. В первую очередь они касаются прокатов экс-россиянки Анастасии Губановой, которая заняла итоговое шестое место. Увидев свои оценки за произвольную программу, воспитанница Евгения Рукавицына вспылила и попыталась уйти из зоны kiss-and-сry, но тренер удержал её. Затем представительница Грузии призналась, что не понимает, почему её поставили лишь на седьмое место во второй день соревнований.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места. Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», — заявила Губанова.

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