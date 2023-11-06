Откровения Тутберидзе, лямка Туктамышевой и проекты Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому объяснила, как отреагировала на уход ряда своих воспитанниц к другим тренерам, а также предложила проверить на детекторе лжи участников допингового дела Камилы Валиевой. Елизавета Худайбердиева предположила, чем занималась бы, если бы в её жизни не было спорта, а Евгения Медведева вспомнила, как её встретили в Японии во время пандемии коронавируса. Между тем Елизавета Туктамышева рассказала о щекотливой ситуации, в которую угодила во время одного из шоу, а Анастасия Губанова возмутилась оценками на этапе Гран-при ISU во Франции. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Интервью Тутберидзе

Этери Тутберидзе крайне редко даёт интервью, поэтому каждое её появление в медийном пространстве становится ярким событием, которое вызывает множество обсуждений. На этот раз тренер встретилась с Леонидом Слуцким на YouTube-канале «Коммент.шоу». В почти двухчасовом разговоре она рассказала о детстве, о жизни в США, куда отправилась в 20-летнем возрасте для работы в ледовом балете, о начале тренерской карьеры, а также о возвращении на родину. Но наибольший резонанс вызвали, пожалуй, её высказывания по поводу ухода учениц — Юлии Липницкой, Евгении Медведевой, Алёны Косторной и Александры Трусовой — к другим тренерам.

Тутберидзе отметила, что некоторые спортсменки в определённый момент начинают думать, что достигли результатов самостоятельно, без помощи тренера, и ищут группу, где им не приходится работать через силу. По её мнению, их прельщает более демократический стиль общения, поэтому они зачастую заявляют, будто обрели «семью».

«Любит не та, которая гладит, целует и рассказывает, какая ты классная и как у нас с тобой все будет здорово. А любит та, которая тебя приводит к медалям. Может быть, она тебя заставляла, ругала или не слушала твои жалобы про то, как ты себя плохо чувствуешь и не можешь ничего делать, а включала тебе заново музыку и заставляла тебе перекатать. Вот эта любит. Которая свои нервы, силы, жизнь, часть своей жизни тратит на тебя. Энергию, которую никто мне не восполнит», — прокомментировала это Тутберидзе.

Рассказывая об уходе Медведевой, тренер подчеркнула, что метаморфозы со спортсменкой начали происходить ещё до Олимпиады в Пхёнчхане, в самом начале того сезона.

«Кто-то начинает влиять на мнение, кто-то начинает влиять на поведение спортсмена, и ты понимаешь, что это кто-то извне. Татьяна Анатольевна (Тарасова. — RT) почему-то вдруг решила вмешаться в её подготовку и советовать ей, не мне. Ну набери мне: приезжай сюда, посоветуй отсюда. Нет, вот оттуда из-за спины начинаются советы и начинается влияние на спортсмена. В общем, не важно. Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Я несколько раз говорила про чистый хвост, а здесь оно так и было. Не то, что она была чужая, она была немножко уже не с нами», — отметила Этери Георгиевна.

По её словам, фигуристка даже отказалась жить с ней и Алиной Загитовой в одной квартире в олимпийской деревне, но не стала объяснять причину — якобы она «не очень красивая». Тренер заметила, что всё это повлияло на катание Евгении не лучшим образом, следствием чего стало серебро, а не золото.

Шокирующе прозвучали откровения Тутберидзе по поводу допинг-случая Камилы Валиевой. Она отметила, что до сих пор не понимает, как в организме спортсменки оказалось запрещённое вещество и даже предложила проверить всех участников процесса на детекторе лжи. Также специалистка рассказала о разговоре с Валиевой.

«Даже когда её допрашивали, я тоже ей говорю: «Так, Камила, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы». Она говорит, что какой-то волонтёр её угостил мороженым, какая-то массажистка Чикмарёва её угостила чаем, кто-то чем-то ещё. Я говорю: «Серьёзно? Ты мороженое съела и чай попила? Это всё происходило, Камила?» Она говорит: «Ну я не знаю, я как-то вот там...» — рассказала Тутберидзе.

Этери Тутберидзе и Камила Валиева

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Любовь Худайбердиевой к еде

Елизавета Худайбердиева завела влог на YouTube, где показывает интересные моменты из своей жизни и работы. В последнем выпуске она рассказала, что готовит на завтрак, и ответила на вопросы подписчиков. В частности, предположила, чем бы занималась в жизни, если бы не стала спортсменкой.

«Я, кстати говоря, давно задумывалась — если бы не было фигурного катания, кем бы я была? Как бы сложилась в целом моя жизнь? И ничего хорошего, если объективно судить, мне кажется, не было бы. Скорее всего, я бы отучилась в школе, наверное, мне бы даже нравилось учиться. Но я думаю, что выглядела бы совсем по-другому, потому что я очень-очень люблю поесть. Думаю, поступила бы в кулинарный какой-нибудь. Наверняка я бы научилась готовить с самого детства, потому что было бы больше свободного времени. И училась бы сейчас в универе на третьем-четвёртом курсе. Не знала бы, чем хочу заниматься дальше. Скорее всего, было бы так», — поделилась мыслями фигуристка.

Также она рассказала, что близко к сердцу принимает критику и хейт в интернете, так как ей хочется быть хорошей для всех. Поэтому в последнее время она отказалась от чтения форумов по фигурному катанию и комментариев на спортивных ресурсах и в соцсетях.

«Мне важно, что обо мне подумают, что обо мне скажут. Я с этим, конечно, немножечко борюсь и пытаюсь как-то от этого отойти. Но всё равно мне важно, что пишут, что обо мне думают. Это не касается фигурного катания, моей работы. Понятно, что конструктивная критика, да и даже хейт за то, что ты катаешься каким-то не таким образом, как хочется человеку, это тоже окей. Но вот когда это касается внешности или моей личной жизни, всё, что касается непосредственно меня, а не только моей работы, — это меня очень сильно обижает», — призналась Елизавета.

Елизавета Худайбердиева

РИА Новости

© Александр Вильф

Выставка Кондратюка

В рамках «Ночи искусств» в Москве прошла выставка картин Марка Кондратюка в спорткомплексе ЦСКА. Как известно, экс-чемпион Европы давно увлекается живописью, и у него уже было две персональных выставки — в 2020 и 2021 годах. Нынешняя получила название «Из прошлого», на ней представлены 22 картины в чёрно-белом стиле.

«Если проводить аналогию с музыкой, то данная выставка — микстейп, не альбом. Общая концепция выражается только в стилистике выставляемых работ. «Из прошлого» — мост, переходный этап, который призван продемонстрировать начальную стадию и связать её с новыми будущими веяниями», — рассказал Кондратюк на мероприятии.

Заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова отметила, что в клубе гордятся всеми достижениями армейцев — как на спортивных аренах, так и вне их.

«Спортсмены прославляют наш клуб не только в спорте, но и в искусстве», — подчеркнула двукратная олимпийская чемпионка, говоря о работах фигуриста.

Марк Кондратюк

РИА Новости

© Александр Вильф

Что касается выступлений в нынешнем сезоне, то на первом этапе Гран-при России Кондратюк занял лишь четвёртое место. Тогда Марк признавался, что ему стыдно за плохой прокат. Следующий старт воспитанника Светланы Соколовской пройдёт лишь в конце ноября в Москве, а пока он заполняет промежуток выступлениями в обновлённом ледовом спектакле Ильи Авербуха «Кармен». Там он катается в дуэте с Евгенией Медведевой. Как подчеркнул постановщик, Кондратюка, как действующего фигуриста, «максимально берегли» при подготовке.

«В шоу он исполнил огромное количество тройных и четверной тулуп. Этот тренинг поможет ему на соревнованиях. Зрительские аплодисменты дают силы спортсмену. Мы надеемся, что на следующем этапе Гран‑при Марк будет кататься лучше», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

Премьера «Кармен»

Что касается самого представления, то первыми новую версию «Кармен» увидели зрители Екатеринбурга, а затем труппа перебралась в Санкт-Петербург. Как признался Авербух, он старался не допустить у поклонников ощущения устаревания постановки, ведь впервые она появилась ещё в 2015 году. Тогда главную роль в ней исполняла Татьяна Навка, теперь же примой стала Евгения Медведева.

«Женя никогда не каталась в паре, а сейчас катается с Марком Кондратюком и Александром Энбертом, которым тоже непривычно. В этом несовпадении есть натуральность и естество. Боялся, что будет спектакль уставших людей, но получилось отлично», — поделился Авербух.

Также по теме Форма Загитовой, настойчивость Валиевой и поведение Шанаевой: что обсуждают в мире фигурного катания Алина Загитова исполнила тройной флип во время показательного выступления на открытии третьего этапа Гран-при России. Камила Валиева...

По его словам, в какой-то момент российский зритель оказался перенасыщен ледовыми спектаклями, но сегодня интерес к ним снова высок.

«Сейчас новый состав ребят, которые по-своему разговаривают, поэтому спектакль выглядит и звучит иначе. Обе версии мне дороги», — отметил постановщик.

Медведева ещё задолго до премьеры признавалась, что мечтала сыграть подобное ещё на Олимпийских играх, но тогда ей этого не удалось сделать. Зато теперь она наслаждается ролью, хотя выступление и требует немало сил — и физических, и моральных.

«Самая сложная с точки зрения техники сцена в шоу — это маскарад. Мало места, много людей, мы долго и много репетировали номер. А эмоционально тяжело даётся финальный — смерть Кармен. Мне нужно переключиться с веселья на драму. Выхожу выжатая с этого номера. Я ощущаю героиню на свой возраст, хотя она была младше меня. Кармен разная, она существует в разных прочтениях. Все хотят услышать лирику, чтобы я сказала, что похожа на Кармен, но это не так. Я не могу себе позволить то, что позволяла себе она», — поделилась фигуристка.

Лямка Туктамышевой

Одной из звёзд проекта стала Елизавета Туктамышева, которая в своём выступлении спускается на обруче с высоты третьего этажа. Но, по признанию отважной спортсменки, ей вовсе не было страшно. И это не удивительно, ведь, как сама Императрица рассказала в новой записи блога, она мечтает прыгнуть с банджи и спуститься на зиплайне. Кроме того, фигуристка поделилась, чем ей нравится выступления в ледовых шоу и вспомнила о курьёзном случае.

«На одном из последних прокатов в Японии мы выходили на номер-открытие в костюмах, которые нам предоставляли организаторы. Выступали уже две недели. И вот на очередном шоу мы делаем с Хавьером Фернандесом параллельный тройной тулуп. А у меня были тонкие лямки на костюме, и одна из них оторвалась. Была такая паника! Я думала: ну всё! А ведь надо было ещё докатывать и танцевать. Я как-то докатала, а на поклоне нужно было всем взяться за руки, но Хави любезно придержал эту лямку, чтобы я смогла спокойно сделать поклон и не думать о проблемах с костюмом», — написала Туктамышева.

Экс-чемпионка мира также рассказала, что во время путешествий ей чаще удаётся посетить местные рестораны, нежели какие-то достопримечательности, однако конкретной цели знакомиться с местной кухней она себе не ставит.

«Обычно привожу с гастролей магнитики, сувениры. Из Мексики, куда мы ездили давать мастер-классы, привезла ещё и красивую бутылку для текилы с четырьмя стопками: расписную, с черепом. В Красноярске купила магнит в виде медведя. Здесь у меня нет какой-то системы, впрочем, как и везде. Если хочу что-то купить — покупаю, но что-то конкретное не коллекционирую», — поделилась Императрица.

Елизавета Туктамышева

РИА Новости

© Александр Вильф

Жизнь Медведевой после спорта

У Евгении Медведевой в арсенале тоже нашлась история про Японию. Фигуристка рассказала, что ей очень нравится бывать в Азии, однако постоянно жить она бы там не смогла.

«В Азии классно, удобно и комфортно. Есть всё что хочешь — природа, большие города, и всё это на очень продвинутом уровне. Но у меня был опыт, когда я застряла в Японии на три месяца во время пандемии. И там-то я почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус нам привезла», — говорили мне. За мной даже следили, мол, смотрите, она в магазин пошла, держитесь от неё подальше. Тяжело еще было без нашей еды. Суши, сашими, рамен — всё это очень вкусно, но уже по истечении трёх месяцев мы ездили на какой-то высокогорный рынок, чтобы сварить себе борщ», — приводит слова спортсменки «Лента.Ру».

Евгения рассказала, как складывается её жизнь после спорта. Она отметила, что видит для себя три основных направления развития — участие в шоу, работа на телевидении и в качестве блогера. Кроме того, двукратная чемпионка мира призналась, что комфортно чувствует себя в статусе завершившей карьеру спортсменки.

«Я не фигуристка из числа недокатавшихся. У меня не возникает желания снова выйти на чемпионат мира и всех порвать. У меня это было, но в какой-то момент захотелось жизнь поменять, и сейчас мне всё очень нравится», — заявила Евгения.

Говоря о своём шоу на YouTube «БеС комментариев», Медведева призналась, что его запуск планировался ещё год назад, но впоследствии пришлось полностью изменить концепцию, так как аналогичный проект появился у другого блогера. Она отметила, что хотела бы приглашать в качестве гостей и спортсменов тоже, и в ближайшее время на шоу может прийти одна из её коллег фигуристок.

«Но часто спортсменов звать не будем, все-таки хочется разнообразия, так как я сама из этой сферы. Если говорить о знаменитых людях, с которыми хотелось бы пообщаться, то далеко ходить не будем. Возьмём того же Александра Овечкина. Он хоть и спортсмен, но мне было бы интересно поговорить с ним про его жизненный путь, про какие-то принципы. Для меня это выдающийся человек. Если отходить от спорта, то, наверное, я бы позвала Константина Хабенского и Павла Волю — мастодонтов в своих сферах», — заметила вице-чемпионка Олимпиады.

Евгения Медведева

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Достижение японки и оценки Губановой

Японская фигуристка Рён Сумиёси исполнила четверной тулуп в произвольной программе на Гран-при Франции. Судьи оценили элемент в 11,26 балла, а всего за два проката спортсменка получила 197,76 и заняла третье место.

Японка стала первой в истории спортсменкой старше 20 лет, которой покорился квад на соревнованиях.

«Я просто счастлива, что удалось сделать четверной тулуп. Очень долго хотела попробовать его на соревнованиях — и вот, мечта сбылась. За этим стоит много работы, безусловно, но результат стоит того. Я начала пробовать его два года назад, но он был нестабильный. На одних соревнованиях (на чемпионате Японии) я получила за него недокрут. Но сегодня прыжок получился чистым, так что теперь моя задача — стабилизировать его, чтобы он стал моим оружием. Меня очень вдохновляет Юма Кагияма и его прыжки. Смотрю на него и многому учусь. Кто нравится из девушек-квадисток? Знаете, у них своя техника, свои преимущества. Но я стараюсь выработать собственный стиль», — цитирует Сумиёси Sports.ru.

При этом многие пользователи соцсетей возмутились тем, что арбитры не усмотрели у японки недокрут при исполнении этого элемента ультра-си. Да и в целом к судейству на этапе возникло немало вопросов. В первую очередь они касаются прокатов экс-россиянки Анастасии Губановой, которая заняла итоговое шестое место. Увидев свои оценки за произвольную программу, воспитанница Евгения Рукавицына вспылила и попыталась уйти из зоны kiss-and-сry, но тренер удержал её. Затем представительница Грузии призналась, что не понимает, почему её поставили лишь на седьмое место во второй день соревнований.

«Очень обидно. Я откаталась ведь не так плохо. Да, вместо каскада 3-3 сделала 3-2. Но это не такие глобальные ошибки, чтоб я опустилась на такие места. Это не те оценки, которые должны высвечиваться на табло. Мне очень больно сейчас», — заявила Губанова.