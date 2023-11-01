Тутберидзе заявила, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой к ОИ 2018 года

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что тренер Татьяна Тарасова вмешалась в подготовку фигуристки Евгении Медведевой к Олимпиаде 2018 года.

«Татьяна Анатольевна почему-то вдруг решила вмешаться в её подготовку и советовать ей. Начинается влияние на мнение и поведение спортсмена, Женя подошла к Олимпиаде не столь искренняя с нами», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.Шоу».

Медведева не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной серебряной призёркой Олимпиады.

Ранее Медведева рассказала, возникало ли у неё по ходу карьеры желание уйти из спорта.