Медведева рассказала, возникало ли у неё по ходу карьеры желание уйти из спорта

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года россиянка Евгения Медведева вспомнила, возникало ли у неё когда-либо желание уйти из спорта.

«Мама рассказывала. Я четырёхлетняя, маленький шпендик. Меня что-то тренер поругала, что-то не получалось ничего. Я вышла с катка, взяла коньки и в мусорку их. Мама с бабушкой из-за угла такие подошли, достали коньки из мусорки и положили обратно. На следующий день пришла на каток нормально. Уйти из спорта никогда не хотела», — рассказала Медведева в шоу «Это футбол, брат!».

На Олимпиаде-2018 Медведева завоевала две серебряные медали в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.

Евгения не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее Медведева заявила, что пока не скучает по фигурному катанию.