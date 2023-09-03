Медведева заявила, что пока не скучает по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что пока не скучает по фигурному катанию.

«Нет, не скучаю. Мне кажется, что на пьедестале я своё отстояла, и сейчас у меня идёт развитие в других сферах жизни. Мне так нравится это. Физические данные у меня для фигурного катания вообще так себе», — заявила спортсменка в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

На Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали в командном и одиночном первенствах. В индивидуальном турнире россиянка уступила своей подруге по команде 15-летней Алине Загитовой.

Евгения не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России.

Ранее сообщалось, что Медведева исполнит главную роль в ледовом мюзикле «Кармен».