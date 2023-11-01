Тутберидзе хотела бы проверить участников процесса по делу Валиевой на детекторе лжи
- РИА Новости
«Хотелось бы посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Хочу знать, откуда это взялось, почему, как? Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду? После чемпионата Европы она сдавала анализ — он чистый. Потом ещё раз — чистый. Они не должны были такого спортсмена пускать в Олимпийскую деревню.
Мое мнение, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Это их вина — не команды», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.шоу».
Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.
Ранее сообщалось, что Кавагути не верит, что Валиева употребляла допинг.