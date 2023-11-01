Тутберидзе хотела бы проверить участников процесса по делу Валиевой на детекторе лжи

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не понимает, как Камилу Валиеву могли допустить до Олимпиады, если её допинг-проба вызывала сомнения.

«Хотелось бы посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Хочу знать, откуда это взялось, почему, как? Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду? После чемпионата Европы она сдавала анализ — он чистый. Потом ещё раз — чистый. Они не должны были такого спортсмена пускать в Олимпийскую деревню.

Мое мнение, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Это их вина — не команды», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.шоу».

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Кавагути не верит, что Валиева употребляла допинг.