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Тутберидзе хотела бы проверить участников процесса по делу Валиевой на детекторе лжи

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не понимает, как Камилу Валиеву могли допустить до Олимпиады, если её допинг-проба вызывала сомнения.
Тутберидзе хотела бы проверить участников процесса по делу Валиевой на детекторе лжи
  • РИА Новости

«Хотелось бы посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Хочу знать, откуда это взялось, почему, как? Как так получилось, что спортсменка с зависшим анализом попала на Олимпиаду? После чемпионата Европы она сдавала анализ — он чистый. Потом ещё раз — чистый. Они не должны были такого спортсмена пускать в Олимпийскую деревню.

Мое мнение, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. Это их вина — не команды», — приводит слова Тутберидзе «Коммент.шоу».

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Суд возобновится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что Кавагути не верит, что Валиева употребляла допинг.

 

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