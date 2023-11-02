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Рудковская — о Тутберидзе: мне этот персонаж не интересен

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Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила на вопрос, смотрела ли она новое интервью тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж не интересен», — цитирует Рудковскую Metaratings.

Напомним, что Тутберидзе дала интервью футбольному тренеру Леониду Слуцкому в рамках YouTube-проекта «Коммент.Шоу». Российский специалист рассказала о скандальных уходах Евгении Медведевой, Александры Трусовой, а также о допинг-скандале с Камилой Валиевой.

Ранее Слуцкий с восхищением высказался об Этери Тутберидзе.

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