Рудковская — о Тутберидзе: мне этот персонаж не интересен
«Я не смотрела интервью и не собираюсь смотреть, у нас было грандиозное шоу вчера! Мне этот персонаж не интересен», — цитирует Рудковскую Metaratings.
Напомним, что Тутберидзе дала интервью футбольному тренеру Леониду Слуцкому в рамках YouTube-проекта «Коммент.Шоу». Российский специалист рассказала о скандальных уходах Евгении Медведевой, Александры Трусовой, а также о допинг-скандале с Камилой Валиевой.
Ранее Слуцкий с восхищением высказался об Этери Тутберидзе.