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Слуцкий: интервью с Тутберидзе — моя вершина

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Бывший наставник ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий с восхищением высказался о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Моя вершина как интервьюера. Этери Георгиевна — вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность! Горжусь знакомством!» — написал Слуцкий в соцсетях.

Напомним, что Тутберидзе дала интервью футбольную тренеру в рамках YouTube-программы «Коммент.Шоу». Российский специалист рассказала о скандальных уходах Евгении Медведевой, Александры Трусовой, а также о допинг-скандале Камилы Валиевой.

Ранее Александр Жулин заявил, что Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой.

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