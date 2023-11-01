Жулин считает, что Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой

Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что Этери Тутберидзе уверена в невиновности Камилы Валиевой, которую обвиняют в нарушении антидопинговых правил.

«Я верю в то, что попадание этого вещества к Камиле, если оно и было, то это нелепейшая случайность. А остальное просто раздули.

Если Этери Тутберидзе говорит про детектор лжи, то она абсолютно уверена в невиновности Камилы. Уверен, что детектор лжи показал бы, что Тутберидзе ничего не знала», — приводит слова Жулина РИА Новости.

31 октября Тутберидзе заявила, что хотела бы проверить участников процесса по делу Валиевой на детекторе лжи. И отметила, что не понимает, как фигуристку могли допустить до Олимпиады, если её допинг-проба вызывала сомнения.

После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Кавагути не верит в употребление Валиевой допинга.