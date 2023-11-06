Туктамышева рассказала, что на одном из шоу у неё оторвалась лямка на костюме
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- © Dmitry Golubovich
«На одном из последних прокатов в Японии мы делаем с Фернандесом параллельный тройной тулуп. А у меня были тонкие лямки на костюме, и одна из них оторвалась. Была такая паника!» — написала Туктамышева в блоге на Sports.
Она также рассказала, что испанский фигурист Хавьер Фернандес помог ей справиться с этой неловкой ситуацией и придержал её лямку, пока она делала поклон.
22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой».
26-летняя россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.
Ранее Туктамышева призналась, что хотела бы сделать совместный номер с футболистом Маркизио.