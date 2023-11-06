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Медведева призналась, что ей нравится, когда её называют примером для подражания

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своей реакции на то, что фигуристка Кира Трофимова назвала её своим примером для подражания.
Медведева призналась, что ей нравится, когда её называют примером для подражания
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«После международного соревнования у меня спросили, какая твоя цель на будущее? Ответила, что хочу быть примером для подражания», — цитирует Медведеву Lenta.

Она отметила, что тренеры её отругали за такой ответ, заявив, что она ещё ничего не добилась, чтобы на неё равнялись другие.

«И теперь с меня берут пример. Это классно, значит, я дошла туда, куда хотела», — добавила фигуристка.

Напомним, что Евгения не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной серебряной призёркой Олимпиады.

Ранее сообщалось, что Медведева выступит в главной роли в ледовом шоу «Корова на льду». 

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