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Медведева выступит в главной роли в ледовом шоу «Корова на льду»

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Двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева выступит в главной роли в ледовом шоу «Корова на льду».
Медведева выступит в главной роли в ледовом шоу «Корова на льду»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Ледовый спектакль по мотивам сказки Антона Соя пройдёт с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года на малой спортивной арене «Лужники».

Евгения не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной серебряной призёркой Олимпиады.

Ранее Медведева рассказала, возникало ли у неё по ходу карьеры желание уйти из спорта.

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