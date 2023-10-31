Двукратная чемпионка мира в одиночном катании Евгения Медведева выступит в главной роли в ледовом шоу «Корова на льду».

Ледовый спектакль по мотивам сказки Антона Соя пройдёт с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024 года на малой спортивной арене «Лужники».

Евгения не выступает на турнирах с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратной серебряной призёркой Олимпиады.

Ранее Медведева рассказала, возникало ли у неё по ходу карьеры желание уйти из спорта.